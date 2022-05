Schnelle und fitte Calbenser Beine sind gegen Wolfen gefragt

Am Sonnabend ab 17 Uhr kommt es in der Calbenser Hegersporthalle zum Duell zwischen dem Tabellenzweiten der Sachsen-Anhalt-Liga, TSG Calbe, und der HSG Wolfen (12.).

Calbe - Gänzlich neue Wege will Andreas Wiese in der Zukunft gehen. Der Handball-Fanatiker hatte sich in der Vergangenheit viel Zeit genommen, um sich akribisch auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Informationen einholen, die Mannschaft auf den Gegner einstellen. All das gehört der Vergangenheit an. „Ich habe es aufgegeben, den Gegner zu analysieren“, sagt Calbes Handballtrainer vor der Sachsen-Anhalt-Liga-Partie seiner Sieben gegen die HSG Wolfen. Viel mehr wollen sich die Saalestädter heute ab 17 Uhr auf die eigenen Stärken verlassen.