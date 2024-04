Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Irxleben/Schönebeck. - Es lief gerade die vierte Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte, als Marcus Bolze in den Strafraum des SV Irxleben eindrang und dort nur per Foul gestoppt werden konnte. Genau in dieser Szene hielt der Schönebecker Vereinsfotograf das Objektiv seiner Kamera drauf und fing den deutlichen Kontakt ein. Auch Schiedsrichter Torsten Felkel hatte schnell auf den „Punkt“ gezeigt. Justin Dehnecke nahm sich den Ball und legte ihn auf den Elfmeterpunkt. Es hätte der Siegtreffer sein Können, doch plötzlich mischte sich einer der Assistenten ein und hielt Rücksprache mit Felkel. Nach dem Gespräch nahm der Unparteiische den Elfmeter zurück und es blieb beim 1:1 (0:1) zwischen den Landesliga-Kickern des SVI und Union Schönebeck.