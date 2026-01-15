Die Volleyballerinnen aus der Elbestadt zeigen gegen den Marzahner VC phasenweise, was sie seit der Hinrunde gelernt haben, bleiben am Ende aber erneut ohne Punkte.

Die Schönebeckerinnen um Lisanne Ihlenburg (l.) konnten gegen den Marzahner VC nur den zweiten Satz für sich entscheiden.

Schönebeck. - Der Regionalliga-Aufsteiger wollte mit einem guten Gefühl ins neue Jahr starten. Zwar glichen die Volleyballerinnen des SV Pädagogik Schönebeck gegen den Marzahner VC zwischenzeitlich aus, doch in den entscheidenden Momenten zeigte sich der Gegner stabiler. Trainer Leonhard Stampehl ordnet die Niederlage ein – und blickt bereits auf die richtungsweisenden Spiele gegen die direkten Konkurrenten.