Schönebeck verpasst trotz mehrerer Comebacks den ersten Sieg des Jahres und rutscht in der Verbandsliga-Tabelle zurück in die Rolle des Jägers.

Die SG Lok Schönebeck um Marvin Ernst startete mit einer Niederlage in die Verbandsliga-Rückrunde.

Güsen. - Ein früher Ausfall nach dem nächsten, ein Rückstand fast über die gesamte Spielzeit – und am Ende trotzdem nur ein Treffer zu wenig: Für die SG Lok Schönebeck wurde der Start ins neue Handballjahr zu einer echten Geduldsprobe. Warum Trainer Kay Moschner mit der neuen Rolle seiner Mannschaft als Jäger von Spitzenreiter Langenweddingen nicht unzufrieden ist.