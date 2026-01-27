weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Torwart-Not im Testspiel Kleinmühlingen steht plötzlich ohne gelernten Keeper da

Im ersten Vorbereitungsspiel muss der TSV Grün-Weiß personell improvisieren – und zieht dennoch positive Schlüsse aus der 1:2-Niederlage in Bernburg.

Von Tobias Zschäpe 27.01.2026, 14:03
Tim Seydlitz (hinten) sprang als Aushilfstorhüter für seine Kleinmühlinger im Test gegen Einheit Bernburg ein.
Tim Seydlitz (hinten) sprang als Aushilfstorhüter für seine Kleinmühlinger im Test gegen Einheit Bernburg ein. Foto: Michael Kröplin

Bernburg. - Ohne einen einzigen gelernten Torhüter im Kader musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens im ersten Wintertest improvisieren. Ein Feldspieler sprang ein, der Gegner nutzte seine Chancen – und dennoch zog Trainer Christian Baartz wertvolle Erkenntnisse aus der Partie.