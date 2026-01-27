Im ersten Vorbereitungsspiel muss der TSV Grün-Weiß personell improvisieren – und zieht dennoch positive Schlüsse aus der 1:2-Niederlage in Bernburg.

Kleinmühlingen steht plötzlich ohne gelernten Keeper da

Tim Seydlitz (hinten) sprang als Aushilfstorhüter für seine Kleinmühlinger im Test gegen Einheit Bernburg ein.

Bernburg. - Ohne einen einzigen gelernten Torhüter im Kader musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens im ersten Wintertest improvisieren. Ein Feldspieler sprang ein, der Gegner nutzte seine Chancen – und dennoch zog Trainer Christian Baartz wertvolle Erkenntnisse aus der Partie.