Union Schönebeck wird in der Altmark vorstellig

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison führt der Weg für Fritz Weidemeier (l.) und seine Mitspieler von Union Schönebeck in die Altmark. Gegen Bismark soll die Bilanz ausgeglichen werden.

Schönebeck - Als „nicht so berauschend“ bezeichnet Mirko Stieler die Statistik der bisherigen Partien gegen Vereine aus der Altmark. Am ersten Spieltag gab es eine 1:3-Niederlage gegen den SSV Havelwinkel Warnau. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Landesliga-Kicker von Union Schönebeck dem Spitzenreiter FSV Saxonia Tangermünde mit 0:2. Einzig gegen den TuS Wahrburg bejubelten die Elbestädter in der Barbarastraße drei Punkte (2:0). „Wir wollen endlich den Bock umstoßen“, sagt Stieler deshalb vor dem Duell am Sonnabend um 14 Uhr gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark.