vor dem Umbruch So anders ist die Vorbereitung der TSG Calbe auf die neue Oberliga-Saison
Die Saalestädter gehen neue Wege: Statt Kraftkammer und Lauftraining setzt Trainer Maximilian Weiß in der Vorbereitung auf Tennis, Drachenboot und Fußball.
07.08.2025, 13:57
Staßfurt. - Fünf Neuzugänge, ein neues Spielsystem und frischer Teamgeist sollen den Verein auf Kurs halten für eine erfolgreiche Oberliga-Saison. Warum das Ziel diesmal vorsichtiger formuliert wird und welche alten Angewohnheiten der Trainer nicht mehr sehen möchte.