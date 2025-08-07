Die Saalestädter gehen neue Wege: Statt Kraftkammer und Lauftraining setzt Trainer Maximilian Weiß in der Vorbereitung auf Tennis, Drachenboot und Fußball.

So anders ist die Vorbereitung der TSG Calbe auf die neue Oberliga-Saison

Auf die TSG Calbe um Paul Steffen (am Ball) wartet ein kleiner Umbruch, der eine neue Spielphilosophie mit sich bringt.

Staßfurt. - Fünf Neuzugänge, ein neues Spielsystem und frischer Teamgeist sollen den Verein auf Kurs halten für eine erfolgreiche Oberliga-Saison. Warum das Ziel diesmal vorsichtiger formuliert wird und welche alten Angewohnheiten der Trainer nicht mehr sehen möchte.