Die Saalestädter gehen neue Wege: Statt Kraftkammer und Lauftraining setzt Trainer Maximilian Weiß in der Vorbereitung auf Tennis, Drachenboot und Fußball.

Von Tobias Zschäpe 07.08.2025, 13:57
Auf die TSG Calbe um Paul Steffen (am Ball) wartet ein kleiner Umbruch, der eine neue Spielphilosophie mit sich bringt.
Auf die TSG Calbe um Paul Steffen (am Ball) wartet ein kleiner Umbruch, der eine neue Spielphilosophie mit sich bringt. Foto: Ingo Müller

Staßfurt. - Fünf Neuzugänge, ein neues Spielsystem und frischer Teamgeist sollen den Verein auf Kurs halten für eine erfolgreiche Oberliga-Saison. Warum das Ziel diesmal vorsichtiger formuliert wird und welche alten Angewohnheiten der Trainer nicht mehr sehen möchte.