Vorbereitung auf Verbandsliga-Saison SG Lok Schönebeck gewinnt Bruder-Duell gegen Motor Babelsberg
Ein kleiner Kniff brachte Spannung und volle Ränge in die Franz-Vollbring-Sporthalle: Schönebecks Spielertrainer Michael Kreyenberg organisierte ein Testspiel gegen das Team seines Bruders Max aus Babelsberg.
04.09.2025, 11:52
Schönebeck. - Auf dem Feld endete die familiäre Wiedervereinigung schnell – beide Seiten kämpften erbittert um den Sieg. Am Ende jubelte Schönebeck, doch das eigentliche Highlight war die besondere Geschichte hinter dem Aufeinandertreffen.