  4. Vorbereitung Auf Verbandsliga-Saison: SG Lok Schönebeck gewinnt Bruder-Duell gegen Motor Babelsberg

Ein kleiner Kniff brachte Spannung und volle Ränge in die Franz-Vollbring-Sporthalle: Schönebecks Spielertrainer Michael Kreyenberg organisierte ein Testspiel gegen das Team seines Bruders Max aus Babelsberg.

Von Tobias Zschäpe 04.09.2025, 11:52
Michael und Max Kreyenberg (v.l.) freuten sich über das Wiedersehen beim Bruder-Duell in Schönebeck.
Michael und Max Kreyenberg (v.l.) freuten sich über das Wiedersehen beim Bruder-Duell in Schönebeck. Foto: Tobias Zschäpe

Schönebeck. - Auf dem Feld endete die familiäre Wiedervereinigung schnell – beide Seiten kämpften erbittert um den Sieg. Am Ende jubelte Schönebeck, doch das eigentliche Highlight war die besondere Geschichte hinter dem Aufeinandertreffen.