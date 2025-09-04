Ein kleiner Kniff brachte Spannung und volle Ränge in die Franz-Vollbring-Sporthalle: Schönebecks Spielertrainer Michael Kreyenberg organisierte ein Testspiel gegen das Team seines Bruders Max aus Babelsberg.

Michael und Max Kreyenberg (v.l.) freuten sich über das Wiedersehen beim Bruder-Duell in Schönebeck.

Schönebeck. - Auf dem Feld endete die familiäre Wiedervereinigung schnell – beide Seiten kämpften erbittert um den Sieg. Am Ende jubelte Schönebeck, doch das eigentliche Highlight war die besondere Geschichte hinter dem Aufeinandertreffen.