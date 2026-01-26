Die Saalestädter feiern einen wichtigen Heimsieg im Oberliga-Titelrennen – doch die schwere Armverletzung von Kevin Reiske trübt die Freude deutlich.

Nach der Pleite in Gommern fanden Paul Steffen (Mitte) und die TSG Calbe zurück in die Erfolgsspur.

Glinde. - Ein Sieg, der im Titelrennen noch Gold wert sein kann – und doch fühlt er sich nicht so an. Die TSG Calbe schlägt den HC Burgenland II deutlich mit 37:31, verliert aber Kevin Reiske schwer verletzt. Welches "Luxusproblem" Trainer Maximilian Weiß einmal mehr lösen musste und wie Calbe die kritische Phase nach der Pause überstand.