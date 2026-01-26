weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  4. Wieder An Den Topteams Dran: TSG Calbe siegt klar – doch schwere Verletzung überschattet Erfolg

Wieder an den Topteams dran TSG Calbe siegt klar – doch schwere Verletzung überschattet Erfolg

Die Saalestädter feiern einen wichtigen Heimsieg im Oberliga-Titelrennen – doch die schwere Armverletzung von Kevin Reiske trübt die Freude deutlich.

Von Tobias Zschäpe 26.01.2026, 13:37
Nach der Pleite in Gommern fanden Paul Steffen (Mitte) und die TSG Calbe zurück in die Erfolgsspur.
Nach der Pleite in Gommern fanden Paul Steffen (Mitte) und die TSG Calbe zurück in die Erfolgsspur. Foto: Björn Richter-Zehle

Glinde. - Ein Sieg, der im Titelrennen noch Gold wert sein kann – und doch fühlt er sich nicht so an. Die TSG Calbe schlägt den HC Burgenland II deutlich mit 37:31, verliert aber Kevin Reiske schwer verletzt. Welches "Luxusproblem" Trainer Maximilian Weiß einmal mehr lösen musste und wie Calbe die kritische Phase nach der Pause überstand.