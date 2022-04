Zünftige Gaudi in Schönebeck?

Am Sonnabend sind die Landesliga-Kicker von Union Schönebeck gegen Grün-Weiß Bregenstedt ab 15 Uhr gefordert. Gegen das Schlusslicht sollen Punkte her.

Schönebeck - „O'zapft is“ heißt es am Sonnabend am Stadion an der Barbarastraße in Schönebeck. Ein Hauch „Oktoberfest-Flair“ soll durch das Rund wehen, wenn ab 15 Uhr die Landesliga-Kicker von Union Schönebeck auf das Tabellenschlusslicht TSV Grün-Weiß Bregenstedt treffen. Die Elbstädter haben sich für die Fans nämlich etwas einfallen lassen. Da auch in diesem Jahr die „Wiesn“ nicht stattfinden, soll niemand zu kurz kommen. Die Brezeln zur Weißwurst spendiert der Verein und jede 15. Eintrittskarte erhält einen Gutschein für einen halben Liter Bier oder eine Weißwurst.