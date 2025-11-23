In letzter Sekunde wurde dem Schlussmann und seinen Mitspielern gegen den ThSV Eisenach II der Sieg noch entrissen. Warum er trotzdem von „Zufriedenheit“ spricht – und wie der HV Rot-Weiss zum "Remis-König" der Regionalliga wurde.

Sebastian Schliwa (in weiß) wurde für sein 400. Spiel für den HV Rot-Weiss geehrt.

Staßfurt. - "Ich hätte mir natürlich lieber ein anderes Ergebnis zum Jubiläum gewünscht", gestand Sebastian Schliwa. Der Kapitän und Torhüter des HV Rot-Weiss Staßfurt bestritt im Heimspiel gegen den ThSV Eisenach II seine 400. Partie im Trikot der Bodestädter – und musste mit der Schlusssirene das Gegentor zum 30:30 (15:13)-Endstand hinnehmen. Das erste Mal in der laufenden Saison, um mit einem Ergebnis wirklich unzufrieden sein zu können, hätte sich "Horschti" sicherlich lieber für ein anderes Match im Saisonverlauf aufgehoben.