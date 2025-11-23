400. Spiel mit bitterer Pointe Staßfurts Kapitän Sebastian Schliwa erlebt ein Jubiläum mit Dämpfer
In letzter Sekunde wurde dem Schlussmann und seinen Mitspielern gegen den ThSV Eisenach II der Sieg noch entrissen. Warum er trotzdem von „Zufriedenheit“ spricht – und wie der HV Rot-Weiss zum "Remis-König" der Regionalliga wurde.
Staßfurt. - "Ich hätte mir natürlich lieber ein anderes Ergebnis zum Jubiläum gewünscht", gestand Sebastian Schliwa. Der Kapitän und Torhüter des HV Rot-Weiss Staßfurt bestritt im Heimspiel gegen den ThSV Eisenach II seine 400. Partie im Trikot der Bodestädter – und musste mit der Schlusssirene das Gegentor zum 30:30 (15:13)-Endstand hinnehmen. Das erste Mal in der laufenden Saison, um mit einem Ergebnis wirklich unzufrieden sein zu können, hätte sich "Horschti" sicherlich lieber für ein anderes Match im Saisonverlauf aufgehoben.