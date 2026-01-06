6100 Euro für den guten Zweck Wintercup der Sportfreunde Wadentest begeistert mit Fußball, Fairplay und Herz
Kopfballtore, packende Entscheidungsschießen und 6100 Euro für den guten Zweck. Der 5. Sport 2000 Koppius Wintercup in der Salzland-Sporthalle begeistert nicht nur sportlich.
06.01.2026, 17:49
Staßfurt. - Gastgeber Sportfreunde Wadentest feiern den ersten Turniersieg seit Jahren, Teams verzichten auf Preisgeld und machen regionale Projekte stark. Warum das Event längst mehr ist als ein Hallenturnier – und wie sogar Twitch-Zuschauer Teil des Budenzaubers wurden.