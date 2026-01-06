weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Staßfurt
    4. >

  4. 6100 Euro Für Den Guten Zweck: Wintercup der Sportfreunde Wadentest begeistert mit Fußball, Fairplay und Herz

6100 Euro für den guten Zweck Wintercup der Sportfreunde Wadentest begeistert mit Fußball, Fairplay und Herz

Kopfballtore, packende Entscheidungsschießen und 6100 Euro für den guten Zweck. Der 5. Sport 2000 Koppius Wintercup in der Salzland-Sporthalle begeistert nicht nur sportlich.

Von Tobias Zschäpe 06.01.2026, 17:49
Die Sportfreunde Wadentest können auf ein gelungenes Turnier zurückblicken und zählen inzwischen 90 Mitglieder.
Die Sportfreunde Wadentest können auf ein gelungenes Turnier zurückblicken und zählen inzwischen 90 Mitglieder. Foto: Verein

Staßfurt. - Gastgeber Sportfreunde Wadentest feiern den ersten Turniersieg seit Jahren, Teams verzichten auf Preisgeld und machen regionale Projekte stark. Warum das Event längst mehr ist als ein Hallenturnier – und wie sogar Twitch-Zuschauer Teil des Budenzaubers wurden.