Kopfballtore, packende Entscheidungsschießen und 6100 Euro für den guten Zweck. Der 5. Sport 2000 Koppius Wintercup in der Salzland-Sporthalle begeistert nicht nur sportlich.

Die Sportfreunde Wadentest können auf ein gelungenes Turnier zurückblicken und zählen inzwischen 90 Mitglieder.

Staßfurt. - Gastgeber Sportfreunde Wadentest feiern den ersten Turniersieg seit Jahren, Teams verzichten auf Preisgeld und machen regionale Projekte stark. Warum das Event längst mehr ist als ein Hallenturnier – und wie sogar Twitch-Zuschauer Teil des Budenzaubers wurden.