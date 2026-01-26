Durch einen lautstarken Nils Hähnel und gutes Torhüterspiel krönen die Bodestädter ihren Doppelspieltag mit einem Heimsieg im Regionalliga-Duell gegen den HSV Bad Blankenburg.

Groß war der Jubel und die Erleichterung beim HV Rot-Weiss Staßfurt nach dem Sieg gegen Bad Blankenburg.

Staßfurt. - Ein lauter Weckruf, eine tobende Halle und ein unglaublicher 8:0-Lauf: Der HV Rot-Weiss Staßfurt steht im Regionalliga-Duell mit dem HSV Bad Blankenburg kurz vor dem nächsten Rückschlag – doch dann kippt die Partie komplett. Warum eine emotionale Auszeit zum Wendepunkt wurde, welche Rolle die Torhüter spielten und weshalb Co-Trainer Tobias Ortmann von einem „Vier-Punkte-Wochenende“ spricht.