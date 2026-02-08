Bitterer Handball-Abend Staßfurt scheitert an überragendem Kylisek
Der HV Rot-Weiss kassiert eine deutliche Klatsche gegen Glauchau/Meerane, die nach ihrem Trainerwechsel eine starke Leistung zeigen. Der glänzend aufgelegte Torwart der Gastgeber entnervt die Gäste.
08.02.2026, 09:51
Glauchau/Staßfurt. - Die Zuschauer toben, Staßfurt verzweifelt: Glauchau/Meerane wirft sich nach Trainerwechsel aus der Krise, während der Abend in der Sachsenlandhalle für den HV Rot-Weiss zur bitteren Lehrstunde wird.