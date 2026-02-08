weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  Bitterer Handball-Abend: Staßfurt scheitert an überragendem Kylisek

Der HV Rot-Weiss kassiert eine deutliche Klatsche gegen Glauchau/Meerane, die nach ihrem Trainerwechsel eine starke Leistung zeigen. Der glänzend aufgelegte Torwart der Gastgeber entnervt die Gäste.

Von Tobias Zschäpe 08.02.2026, 09:51
Robin Danneberg scheiterte sogar in drei von vier Siebenmeter-Versuchen am starken HC-Torwart Ludek Kylisek.
Robin Danneberg scheiterte sogar in drei von vier Siebenmeter-Versuchen am starken HC-Torwart Ludek Kylisek. Foto: Tobias Zschäpe

Glauchau/Staßfurt. - Die Zuschauer toben, Staßfurt verzweifelt: Glauchau/Meerane wirft sich nach Trainerwechsel aus der Krise, während der Abend in der Sachsenlandhalle für den HV Rot-Weiss zur bitteren Lehrstunde wird.