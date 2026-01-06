weather schneeschauer
  4. Darts-Weltmeisterschaft 2026: Vom heimischen Board in Staßfurt zur Weltbühne

Einmal im Alexandra Palace dabei sein – davon träumen viele Dart-Fans. Für Luca Schröder aus Staßfurt wurde dieser Wunsch jetzt Realität.

Von Tobias Zschäpe 06.01.2026, 18:00
Mit seinem Onkel, Vater und Cousin machte sich Luca Schröder (rechts) am 27. Dezember auf dem Weg nach London.
Mit seinem Onkel, Vater und Cousin machte sich Luca Schröder (rechts) am 27. Dezember auf dem Weg nach London. Foto: privat

London/Staßfurt. - Der Salzländer erlebte die Darts-WM in London hautnah, sah Wunderkind Luke Littler live und tauchte ein in die besondere Atmosphäre des "Ally Pally". Von deutschen Gesängen in den Pubs bis zu Pfiffen gegen den Weltmeister – warum diese Reise unvergesslich war und wie sie Schröder selbst sportlich motiviert.