Einmal im Alexandra Palace dabei sein – davon träumen viele Dart-Fans. Für Luca Schröder aus Staßfurt wurde dieser Wunsch jetzt Realität.

Mit seinem Onkel, Vater und Cousin machte sich Luca Schröder (rechts) am 27. Dezember auf dem Weg nach London.

London/Staßfurt. - Der Salzländer erlebte die Darts-WM in London hautnah, sah Wunderkind Luke Littler live und tauchte ein in die besondere Atmosphäre des "Ally Pally". Von deutschen Gesängen in den Pubs bis zu Pfiffen gegen den Weltmeister – warum diese Reise unvergesslich war und wie sie Schröder selbst sportlich motiviert.