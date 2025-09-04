weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Das Warten Hat Ein Ende: HV Rot-Weiss Staßfurt startet gegen Meister Concordia Delitzsch in die neue Regionalliga-Saison

Gleich zum Auftakt wartet ein echter Härtetest für die Bodestädter, die nach einer intensiven Vorbereitung und vier Neuzugängen hochmotiviert in ihre vierte Regionalliga-Spielzeit gehen.

Von Tobias Zschäpe und Ingo Müller 04.09.2025, 14:18
Der Großteil der Regionalliga-Mannschaft des HV Rot-Weiss Staßfurt blieb zusammen, das Team wurde aber noch einmal verjüngt.
Der Großteil der Regionalliga-Mannschaft des HV Rot-Weiss Staßfurt blieb zusammen, das Team wurde aber noch einmal verjüngt. Foto: Ingo Müller

Delitzsch. - Co-Trainer Tobias Ortmann sieht die Mannschaft „auf einem guten Weg“ und hofft, dass der überzeugende Testspielsieg gegen Halle der Maßstab für die kommenden Wochen wird.