Das Warten hat ein Ende HV Rot-Weiss Staßfurt startet gegen Meister Concordia Delitzsch in die neue Regionalliga-Saison

Gleich zum Auftakt wartet ein echter Härtetest für die Bodestädter, die nach einer intensiven Vorbereitung und vier Neuzugängen hochmotiviert in ihre vierte Regionalliga-Spielzeit gehen.