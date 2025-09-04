Das Warten hat ein Ende HV Rot-Weiss Staßfurt startet gegen Meister Concordia Delitzsch in die neue Regionalliga-Saison
Gleich zum Auftakt wartet ein echter Härtetest für die Bodestädter, die nach einer intensiven Vorbereitung und vier Neuzugängen hochmotiviert in ihre vierte Regionalliga-Spielzeit gehen.
04.09.2025, 14:18
Delitzsch. - Co-Trainer Tobias Ortmann sieht die Mannschaft „auf einem guten Weg“ und hofft, dass der überzeugende Testspielsieg gegen Halle der Maßstab für die kommenden Wochen wird.