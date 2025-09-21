weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Drama Bis Zur Letzten Sekunde: HV Rot-Weiss Staßfurt verpasst Sensation erneut nur hauchdünn

Nach einer starken Aufholjagd und drei Toren Vorsprung in der Schlussphase mussten sich die Bodestädter mit einem 28:28 beim HSV Bad Blankenburg begnügen. Warum das Unentschieden dennoch gefeiert wurde.

Von Tobias Zschäpe 21.09.2025, 17:44
Gute Stimmung: Die Regionalliga-Handballer des HV Rot-Weiss Staßfurt jubeln in Bad Blankenburg.
Gute Stimmung: Die Regionalliga-Handballer des HV Rot-Weiss Staßfurt jubeln in Bad Blankenburg. Foto: Verein

Bad Blankenburg. - Die Bodestädter müssen beim Regionalliga-Auswärtsspiel gegen den Vorjahreszweiten kurzfristig auf einen weiteren Spieler verzichten und trotzen diesem dennoch einen Punkt ab.