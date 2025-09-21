Drama bis zur letzten Sekunde HV Rot-Weiss Staßfurt verpasst Sensation erneut nur hauchdünn

Nach einer starken Aufholjagd und drei Toren Vorsprung in der Schlussphase mussten sich die Bodestädter mit einem 28:28 beim HSV Bad Blankenburg begnügen. Warum das Unentschieden dennoch gefeiert wurde.