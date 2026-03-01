Im Sparkassenschiff gab es Urkunden, Preisgelder – und bewegende Geschichten über Respekt, Mut und echte Vorbilder.

Diese Teams und Spieler sind die Leuchttürme des Salzlandkreises

Zahlreiche Sportler konnten im Sparkassen-Schiff in Staßfurt zur Ehrung begrüßt werden.

Staßfurt. - Applaus, Augenzwinkern – und echte Gänsehautmomente: Im Staßfurter Sparkassenschiff wurden die fairsten Teams und couragiertesten Einzelspieler des Salzlandkreises geehrt. Warum ein verschossener „Hundertprozentiger“ dabei genauso gefeiert wurde wie Meisterschaftskandidaten – und weshalb Fairplay hier mehr ist als nur ein Wort.