Nach Startschwierigkeiten in Halbzeit eins kehren die Oberliga-Handballer von Rot-Weiss Staßfurt gegen Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz auf die Siegerstraße zurück.

Mit vier Staßfurter Toren hintereinander drehte Justus Kluge (am Ball) den Rückstand zu Beginn der zweiten Hälfte in eine Führung für Rot-Weiss.

Staßfurt - Groß war der Jubel und Applaus, als über die Lautsprecher in der Salzland-Sporthalle beim Einlaufen vor dem Anpfiff zum Oberliga-Spiel des HV Rot-Weiss Staßfurt gegen Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz der Name Nils Hähnel durchgesagt wurde. Viel schneller als erhofft stand er nach seiner Muskelverletzung wieder im Aufgebot der Staßfurter – und hatte beim 29:25 (10:11)-Sieg direkt seinen Anteil am Heimerfolg.