Vier Ukrainer sprechen in Schneidlingen eine gemeinsame Sprache mit ihren Teamkollegen

Artem Kulinich (Mitte) gehört zu einem Quartett ukrainischer Spieler, die bei der SG Schneidlingen/Cochstedt in der Kreisliga kicken.

Schneidlingen. - „Time“ schallte es gut hörbar über den Platz in Eggersdorf. Der gastgebende TSV Blau-Weiß empfing am 17. Kreisliga-Spieltag gerade die SG Schneidlingen/Cochstedt und Gästeakteur Illia Kompaniiets hatte den Ball bekommen. Um ihn herum war weit und breit kein Gegenspieler. Während die Mannschaftskollegen auf den meisten anderen Sportplätzen im Land mit einem lauten „Zeit“ signalisiert hätten, dass Kompaniiets die Möglichkeit für einen ungefährdeten Spielaufbau hat, erfolgte diese Aussage in Eggersdorf stattdessen mit dem englischen Äquivalent.