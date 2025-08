Fussball-Landespokal Pokalkracher soweit das Auge reicht: Bundesliga-Schiedsrichter Eric Weisbach sorgt für spektakuläre Duelle

Stadtderbys in Halle, ein echter Härtetest für Aufsteiger Osterwieck und packende Duelle in Altmark und Salzlandkreis. Was die Vereine zur Auslosung der 1. Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal sagen.