Hallenfußball im Wandel Warum der polarisierende Futsal ins Salzland zurückkehrt

An zwei Wochenenden treffen sich Nachwuchs-, Männer- und Ü-Teams zu drei Landesmeisterschaften in Förderstedt und Bernburg.

Von Tobias Zschäpe 22.01.2026, 20:23
Der SV Lok Jerichow will sich dieses Jahr zum vierten Mal zum Futsal-Landesmeister krönen.
Der SV Lok Jerichow will sich dieses Jahr zum vierten Mal zum Futsal-Landesmeister krönen. Foto: Frank Krella

Salzlandkreis. - Futsal spaltet – und steht zugleich im Mittelpunkt: An zwei Wochenenden wird der Salzlandkreis zum Gastgeber von gleich drei Hallen-Landesmeisterschaften. Nachwuchs-, Männer- und Walking-Football-Teams kämpfen um Titel, während FSA-Funktionär Frank Krella weiter für die umstrittene Hallenfußball-Variante wirbt. 