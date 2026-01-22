An zwei Wochenenden treffen sich Nachwuchs-, Männer- und Ü-Teams zu drei Landesmeisterschaften in Förderstedt und Bernburg.

Der SV Lok Jerichow will sich dieses Jahr zum vierten Mal zum Futsal-Landesmeister krönen.

Salzlandkreis. - Futsal spaltet – und steht zugleich im Mittelpunkt: An zwei Wochenenden wird der Salzlandkreis zum Gastgeber von gleich drei Hallen-Landesmeisterschaften. Nachwuchs-, Männer- und Walking-Football-Teams kämpfen um Titel, während FSA-Funktionär Frank Krella weiter für die umstrittene Hallenfußball-Variante wirbt.