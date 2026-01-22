Hallenfußball im Wandel Warum der polarisierende Futsal ins Salzland zurückkehrt
An zwei Wochenenden treffen sich Nachwuchs-, Männer- und Ü-Teams zu drei Landesmeisterschaften in Förderstedt und Bernburg.
22.01.2026, 20:23
Salzlandkreis. - Futsal spaltet – und steht zugleich im Mittelpunkt: An zwei Wochenenden wird der Salzlandkreis zum Gastgeber von gleich drei Hallen-Landesmeisterschaften. Nachwuchs-, Männer- und Walking-Football-Teams kämpfen um Titel, während FSA-Funktionär Frank Krella weiter für die umstrittene Hallenfußball-Variante wirbt.