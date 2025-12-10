Hallenspektakel vor Weihnachten Alles zu den Gruppen, Teams und Favoriten beim 2. Stadtwerke-Cup in Staßfurt

Das Turnier geht am 20. Dezember 2025 in die zweite Runde – und bietet erneut eine Mischung aus Hallenfußball, Benefiz und großer regionaler Beteiligung. Was Fans erwartet, warum weniger Salzland-Teams dabei sind und wohin die Spenden fließen.