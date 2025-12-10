weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Staßfurt
    4. >

  4. Hallenspektakel Vor Weihnachten: Alles zu den Gruppen, Teams und Favoriten beim 2. Stadtwerke-Cup in Staßfurt

Hallenspektakel vor Weihnachten Alles zu den Gruppen, Teams und Favoriten beim 2. Stadtwerke-Cup in Staßfurt

Das Turnier geht am 20. Dezember 2025 in die zweite Runde – und bietet erneut eine Mischung aus Hallenfußball, Benefiz und großer regionaler Beteiligung. Was Fans erwartet, warum weniger Salzland-Teams dabei sind und wohin die Spenden fließen.

Von Tobias Zschäpe 10.12.2025, 10:23
Thorben Zöger (rechts) und der SV 09 Staßfurt laden wieder zum Stadtwerke-Cup.
Thorben Zöger (rechts) und der SV 09 Staßfurt laden wieder zum Stadtwerke-Cup. Foto: Tobias Zschäpe

Staßfurt. - Nach der turbulenten Premiere im Vorjahr soll der Stadtwerke-Cup 2025 ohne Zwischenfälle stattfinden. Trotz Absagen einiger Vereine ist das Teilnehmerfeld erneut stark besetzt – von Landesligisten bis zu Benefizteams wie den Sportfreunden Wadentest.