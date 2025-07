Staßfurt. - Was wie eine verrückte Rechenaufgabe klingt, ist die Erfolgsformel eines außergewöhnlichen Fußballturniers in Staßfurt. Die Sportfreunde Wadentest zeigen, wie Sport Gutes tun kann.

16 Teams, 400 Zuschauer, 700 Runden – ein Turnier mit Rekordcharakter

Was sich auf den ersten Blick nach einer kleinen Rechenschwäche anhört, ist in Wahrheit die mit einem Augenzwinkern zu verstehende Erfolgsformel der Sportfreunde Wadentest: „1+16+400+700=6.000 Euro“ heißt es im Fazit des Vereins nach dem ersten Sport 2000 Koppius Sommer-Cup. „Alles, was wir in den Wochen zuvor mit viel Herzblut geplant haben, konnten wir gut umsetzen. Alles hat funktioniert“, schwärmt Timo Sensel, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Wadentester.

Er und sein mittlerweile 84 Mitglieder zählender Verein haben am vergangenen Wochenende erstmals den Schritt aus der Halle auf den grünen Rasen des Staßfurter Stadion der Einheit gewagt, um auf diesem Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit in der Region zu sammeln. Mit Erfolg, denn alleine beim Sommer-Cup kamen 6000 Euro zusammen, die zum Zeil an die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung, zum Teil aber auch an die Nachwuchsarbeit von fünf Sportvereinen aus der Region gingen.

So wurde aus Fußball ein Spendenfest für die Region

Der eine Teil der Erfolgs- beziehungsweise „Spaßformel“, wie Sensel es nennt, ist damit geklärt – doch wofür stehen die Zahlen auf der anderen Seite? Die Eins steht für den einen Verein, die Sportfreunde Wadentest, die erst vor knapp einem Jahr offiziell gegründet wurden und sich bereits jetzt als feste Größe im Salzlandkreis etabliert haben. 16 ist die Anzahl der Teams, die beim ersten Sommer-Cup teilgenommen haben, von der A-Jugend bis hin zu Firmen.

„Die Plätze waren innerhalb einer Woche voll“, erinnert sich Sensel. Eine Absage erfolgte dann aber doch noch kurz vor Turnierbeginn, so dass kurzfristig ein Team von Sport Koppius einsprang. Und das mit Erfolg, denn die Mannschaft sicherte sich am Ende den Turniersieg durch einen 1:0-Erfolg im Finale gegen „Rubens8“. Bronze holte der „FC Kopinnacken“ nach einem 3:1 im Spiel um Platz drei gegen die Samforcity Allstars.

„Aber an diesem Tag ging es um so viel mehr als nur Sport“, betont Sensel. Das hatten auch die in der Spitze bis zu 400 Zuschauer schnell erkannt – die nächste Zahl in der Gleichung. „Ich bin bei solchen Events immer wieder überrascht, mit wie viel Engagement die Menschen aus der Region dabei sind“, so der Wadentest-Gründer, der mit einer Summe von 6.000 Euro an Spenden im Voraus nicht gerechnet hatte. Neben 3.000 aus dem Turnier, kam die andere Hälfte über den Spendenlauf in der Mittagspause zusammen.

Promis, Preise und Pokale: Das Rahmenprogramm begeistert

Circa 120 Starter trotzten der Sonne und erliefen insgesamt etwas mehr als 700 Runden, womit die Erfolgsformel der Sportfreunde komplett war. „Jede Runde hat die Salzlandsparkasse mit vier Euro belohnt – und dann großzügig aufgerundet“, zeigte sich Sensel dankbar. Weitere Spenden kamen zudem durch das bunte Rahmenprogramm zusammen. So wurden Trikots des 1. FC Magdeburg, SC Magdeburg, ein getragenes Jersey vom Leipziger David Raum sowie ein unterschriebenes von Fabian Reese (Hertha BSC) versteigert.

„Letzteres war am begehrtesten, brachte den höchsten Erlös“, wusste Sensel. Und dann war da noch Florian Krüger. Der gebürtige Staßfurter besuchte am Wochenende seine Heimat und den Sommer-Cup, stellte ebenfalls ein Trikot zur Verfügung und lief zudem beim Spendenlauf mit. „Auch an ihn natürlich ein großes Dankeschön“, richtete Sensel aus.

Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren

Das Rahmenprogramm konnte sich an diesem Tag ebenfalls sehen lassen. So war reichlich für das leibliche Wohl durch die Salzlandküche, den Gaensefurther Schlossbrunnen, den Stichowski Getränkegroßhandel sowie Eis und Süßigkeiten vom Zirkus Probst gesorgt. „Dadurch gab es mehr als die übliche Bratwurst, beispielsweise auch Nudeln mit Tomatensoße und andere Gerichte“, so der Organisator.

Wer selbst sportlich aktiv werden wollte, konnte das bei den Minispielen von Teamsportbedarf aus Magdeburg: beim Fußball-Dart, -Billiard oder an der Geschwindigkeitsmessanlage. Die besten Teilnehmer wurde dabei abschließend ausgezeichnet. Die Spenden gingen am Ende des Tages nicht nur an die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung, sondern – wie zuvor angekündigt – auch an die Jugendarbeit im Kreis.

Diese Vereine profitieren von der Spendenaktion

„Wir haben vorher fünf Vereinsvorsitzende angerufen, ob sie beim Spendenlauf mit dabei sein wollen. Das waren diesmal der SC Bernburg, SV 09 Staßfurt, TSV Neundorf, SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun und Sankt Georg Hecklingen. Als Dankeschön hat jeder Verein einen 400-Euro-Gutschein von Sport Koppius erhalten, von dem sie sich einen Satz Trikots kaufen können, den dann beispielsweise die G- bis D-Jugend tragen kann – je nachdem, wie lange die Kids da rein passen“, schmunzelt Sensel.

Wichtig war den Sportfreunden Wadentest, dass das Geld in die Jugend- und Talentförderung fließt. Künftig könne man sich auch Vorstellen, Vereine aus anderen Bereich außerhalb des Sports zu unterstützen. Nun gehen die Wadentester und Wadentesterinnen erst einmal in eine mehr oder weniger lange und wohlverdiente Sommerpause.

Nächster Stopp: Beachvolleyball-Turnier am 1. August

Doch das nächste Highlight steht schon in den Startlöchern. Am 1. August soll zum zweiten Mal ein Beachvolleyball-Turnier ausgetragen werden. „Das ist ein schöner Nebeneffekt bei uns, dass wir uns nicht rein auf Fußball festlegen, sondern auch andere Sportarten wie laufen oder Dart in Betracht kommen“, betont Sensel. Fußball wird aber spätestens am ersten Januar im Neuen Jahr, den 3. Januar 2026, wieder gespielt. Dann findet der 5. Sport Koppius Cup in der Salzland-Sporthalle statt.