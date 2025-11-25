Mit 43 Jahren feiert Matthias Härtl ein überraschendes Comeback in der Landesliga – und zeigt direkt, dass er nichts verlernt hat.

Warum der Rekordtorschütze zurück ist und welche Rolle er künftig einnimmt

Daumen hoch für dieses Comeback: Matthias Härtl (l.) traf wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung.

Staßfurt. - Der SV 09 Staßfurt hat einen Rückkehrer, mit dem vor kurzem kaum jemand gerechnet hätte. Rekordtorjäger Matthias Härtl stand nach 952 Tagen erstmals wieder für die Bodestädter auf dem Platz – und sorgte sofort für einen besonderen Moment. Wie es zu seinem Comeback kam und welche Rolle Zufall und Wetter dabei spielten.