  4. Kempa-Tor, Verletzung, Klare Antwort: Rot-Weiss Staßfurt gewinnt das Derby beim SV Oebisfelde deutlich

Der "Buzzer Beater" bringt die Bodestädter auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel ziehen die Gäste im Regionalliga-Derby davon.

Von Tobias Zschäpe 18.01.2026, 13:32
Kam in der Schlussphase vermehrt zum Zug: Staßfurts Youngster Lino Geckert (Mitte) im Duell gegen den SV Oebisfelde. Foto: Thomas Koepke

Oebisfelde. - Ein Spielzug sechs Sekunden vor der Pause verändert das gesamte Spiel: Der HV Rot-Weiss Staßfurt geht mit einer knappen Führung in die Kabine – und dreht danach trotz eines verletzungsbedingten Rückschlags auf. Warum der Auswärtssieg am Ende so deutlich ausfiel und welche Akteure den Unterschied machten.