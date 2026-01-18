Der "Buzzer Beater" bringt die Bodestädter auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel ziehen die Gäste im Regionalliga-Derby davon.

Kam in der Schlussphase vermehrt zum Zug: Staßfurts Youngster Lino Geckert (Mitte) im Duell gegen den SV Oebisfelde.

Oebisfelde. - Ein Spielzug sechs Sekunden vor der Pause verändert das gesamte Spiel: Der HV Rot-Weiss Staßfurt geht mit einer knappen Führung in die Kabine – und dreht danach trotz eines verletzungsbedingten Rückschlags auf. Warum der Auswärtssieg am Ende so deutlich ausfiel und welche Akteure den Unterschied machten.