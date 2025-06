Wolmirsleben. - Nachdem der SV Westerhausen II offiziell verkündete, mit seiner zweiten Mannschaft auf einen Start in der Landesklasse zu verzichten und künftig in der Harzoberliga anzutreten, ist noch einmal Bewegung in den Tabellenkeller der Staffel 3 gekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.