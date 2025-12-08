Mehr Nominierungen, mehr Frauen So feierte der KFV Fußball den Tag des Ehrenamtes in Egeln
Zehn Sportlerinnen und Sportler wurden in Egeln vom KFV Salzland geehrt, darunter auch wieder zwei Frauen. Präsident Michael Andrae würdigt den unverzichtbaren Einsatz.
08.12.2025, 17:21
Egeln. - Am internationalen Tag des Ehrenamtes hat der KFV Fußball Salzland seine engagiertesten Vereinsmitglieder in Egeln ausgezeichnet – so viele wie seit Jahren nicht mehr. Unter den Nominierten sind diesmal auch wieder Frauen, und zwei junge „Fußballhelden“ zeigen, wie stark das Jugend-Ehrenamt im Kreis ist. Warum der Abend für emotionale Momente sorgte und wer geehrt wurde.