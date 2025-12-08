Zehn Sportlerinnen und Sportler wurden in Egeln vom KFV Salzland geehrt, darunter auch wieder zwei Frauen. Präsident Michael Andrae würdigt den unverzichtbaren Einsatz.

So feierte der KFV Fußball den Tag des Ehrenamtes in Egeln

Die Ehrenamtssieger des Jahres 2025 wurden durch den KFV Fußball Salzland in Egeln ausgezeichnet.

Egeln. - Am internationalen Tag des Ehrenamtes hat der KFV Fußball Salzland seine engagiertesten Vereinsmitglieder in Egeln ausgezeichnet – so viele wie seit Jahren nicht mehr. Unter den Nominierten sind diesmal auch wieder Frauen, und zwei junge „Fußballhelden“ zeigen, wie stark das Jugend-Ehrenamt im Kreis ist. Warum der Abend für emotionale Momente sorgte und wer geehrt wurde.