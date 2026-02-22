Das Eigengewächs schreibt Vereinsgeschichte beim HV Rot-Weiss. Doch die Niederlage gegen den HC Burgenland wirft Fragen auf.

Seine Mitspieler beim HV Rot-Weiss Staßfurt gratulierten Nils Hähnel (2.v.r.) nach Abpfiff zu seinem Tor-Jubiläum.

Staßfurt. - 1000 Tore und trotzdem keine Feierlaune. Nils Hähnel erreicht beim HV Rot-Weiss Staßfurt einen historischen Meilenstein, doch die Niederlage gegen Burgenland dämpft die Euphorie. Warum sein Jubiläum mehr ist als nur eine Zahl – und weshalb der 36-Jährige jetzt über seine Zukunft nachdenkt.