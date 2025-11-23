weather wolkig
Der Routinier und vereinsinterne Toptorjäger des SV 09 Staßfurt trifft Sekunden nach seiner Einwechslung. TuS Schwarz-Weiß Bismark gerät danach komplett aus der Spur.

Von Tobias Zschäpe 23.11.2025, 18:09
Rico Hentrich, Florian Schmidt-Daul, Robert Lampe (v.l.) und Kapitän Maximilian Moye gratulierten Matthias Lieder zu seinem Doppelpack.
Rico Hentrich, Florian Schmidt-Daul, Robert Lampe (v.l.) und Kapitän Maximilian Moye gratulierten Matthias Lieder zu seinem Doppelpack. Foto: Thomas Koepke

Staßfurt. - Fast zu schön, um wahr zu sein: Der 43-jährige Matthias Härtl kommt erstmals nach 952 Tagen in der Landesliga zum Einsatz - und gleicht sofort aus. Danach bricht Bismark ein – Staßfurt schaltet auf Torfestival und gewinnt klar mit 5:1.