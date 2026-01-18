Mit breitem Kader, kompakter Deckung und mehr Ruhe im Angriff setzt sich der HV Rot-Weiss Staßfurt II gegen den SV Eiche 05 durch.

Niklas Zimnick (Mitte) und dem HV Rot-Weiss Staßfurt II gelang die Revanche gegen Biederitz.

Staßfurt. - Im Vergleich zum Beginn der Hinrunde präsentiert sich der HV Rot-Weiss Staßfurt wie ausgewechselt. Mit stabiler Abwehr, mehr Ruhe im Angriff und einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließen die Bodestädter den SV Eiche 05 Biederitz kaum zur Entfaltung kommen. Co-Trainer Thomas Hagemeyer spricht von einem klaren Lernprozess.