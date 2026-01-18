weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Staßfurt
    4. >

  4. Nach Lernkurve Der Hinrunde: Der Staßfurter Reserve gelingt die Revanche Biederitz

Nach Lernkurve der Hinrunde Der Staßfurter Reserve gelingt die Revanche Biederitz

Mit breitem Kader, kompakter Deckung und mehr Ruhe im Angriff setzt sich der HV Rot-Weiss Staßfurt II gegen den SV Eiche 05 durch.

Von Tobias Zschäpe 18.01.2026, 14:04
Niklas Zimnick (Mitte) und dem HV Rot-Weiss Staßfurt II gelang die Revanche gegen Biederitz.
Niklas Zimnick (Mitte) und dem HV Rot-Weiss Staßfurt II gelang die Revanche gegen Biederitz. Foto: Ingo Müller

Staßfurt. - Im Vergleich zum Beginn der Hinrunde präsentiert sich der HV Rot-Weiss Staßfurt wie ausgewechselt. Mit stabiler Abwehr, mehr Ruhe im Angriff und einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließen die Bodestädter den SV Eiche 05 Biederitz kaum zur Entfaltung kommen. Co-Trainer Thomas Hagemeyer spricht von einem klaren Lernprozess.