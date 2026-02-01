weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Staßfurt
    4. >

  4. Nach Sieben-Tore-Führung: HV Rot-Weiss Staßfurt fordert Elbflorenz II bis zur Erschöpfung

Nach Sieben-Tore-Führung HV Rot-Weiss Staßfurt fordert Elbflorenz II bis zur Erschöpfung

Die Bodestädter trotzen beim Tabellendritten allen Personalsorgen, führen deutlich – müssen sich am Ende aber der größeren Kadertiefe geschlagen geben.

Von Tobias Zschäpe 01.02.2026, 17:03
Malvin Haeske war in Dresden für fast ein Drittel der Staßfurter Tore verantwortlich, die Niederlage konnte er jedoch nicht verhindern.
Malvin Haeske war in Dresden für fast ein Drittel der Staßfurter Tore verantwortlich, die Niederlage konnte er jedoch nicht verhindern. Foto: Tobias Zschäpe

Dresden/Staßfurt. - Sieben Tore Vorsprung, große Moral und kaum Wechselmöglichkeiten: Der HV Rot-Weiss Staßfurt liefert beim HC Elbflorenz II ein starkes Auswärtsspiel – und steht am Ende dennoch mit leeren Händen da. Warum die Kräfte schwanden, was Kapitän Sebastian Schliwa ärgerte und weshalb diese Niederlage trotzdem Mut macht.