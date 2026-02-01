Die Bodestädter trotzen beim Tabellendritten allen Personalsorgen, führen deutlich – müssen sich am Ende aber der größeren Kadertiefe geschlagen geben.

Malvin Haeske war in Dresden für fast ein Drittel der Staßfurter Tore verantwortlich, die Niederlage konnte er jedoch nicht verhindern.

Dresden/Staßfurt. - Sieben Tore Vorsprung, große Moral und kaum Wechselmöglichkeiten: Der HV Rot-Weiss Staßfurt liefert beim HC Elbflorenz II ein starkes Auswärtsspiel – und steht am Ende dennoch mit leeren Händen da. Warum die Kräfte schwanden, was Kapitän Sebastian Schliwa ärgerte und weshalb diese Niederlage trotzdem Mut macht.