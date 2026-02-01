Nach Sieben-Tore-Führung HV Rot-Weiss Staßfurt fordert Elbflorenz II bis zur Erschöpfung
Die Bodestädter trotzen beim Tabellendritten allen Personalsorgen, führen deutlich – müssen sich am Ende aber der größeren Kadertiefe geschlagen geben.
01.02.2026, 17:03
Dresden/Staßfurt. - Sieben Tore Vorsprung, große Moral und kaum Wechselmöglichkeiten: Der HV Rot-Weiss Staßfurt liefert beim HC Elbflorenz II ein starkes Auswärtsspiel – und steht am Ende dennoch mit leeren Händen da. Warum die Kräfte schwanden, was Kapitän Sebastian Schliwa ärgerte und weshalb diese Niederlage trotzdem Mut macht.