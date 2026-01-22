Viele Vereine, viel Bewegung und noch mehr Begeisterung: Beim ersten Mini-Spielfest des SV Germania Borne stand der Spaß am Handball im Mittelpunkt.

Die "Borner Bienen", angelehnt an die Vereinsfarben des SV Germania, begleiteten nicht nur den Gastgeber durch den ganzen Tag.

Wolmirsleben. - Bunte Trikots, lachende Kinder und jede Menge Bewegung: Beim ersten Mini-Spielfest des SV Germania Borne verwandelte sich die Sporthalle in Wolmirsleben in einen fröhlichen Treffpunkt für den Handball-Nachwuchs. Sechs Vereine, kreative „Bienen“-Ideen und zahlreiche Zuschauerrang machten die Premiere zu etwas ganz Besonderem – und zeigten, wie viel Kraft im gemeinsamen Engagement steckt.