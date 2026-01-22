Nachwuchs begeistert Borner Bienen erobern die Halle in Wolmirsleben
Viele Vereine, viel Bewegung und noch mehr Begeisterung: Beim ersten Mini-Spielfest des SV Germania Borne stand der Spaß am Handball im Mittelpunkt.
Wolmirsleben. - Bunte Trikots, lachende Kinder und jede Menge Bewegung: Beim ersten Mini-Spielfest des SV Germania Borne verwandelte sich die Sporthalle in Wolmirsleben in einen fröhlichen Treffpunkt für den Handball-Nachwuchs. Sechs Vereine, kreative „Bienen“-Ideen und zahlreiche Zuschauerrang machten die Premiere zu etwas ganz Besonderem – und zeigten, wie viel Kraft im gemeinsamen Engagement steckt.