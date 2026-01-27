Ein unglücklicher Abbruch kostet Henrike Kunert den möglichen ersten Platz – doch Talent, Fairness und das Landesmeisterticket bleiben.

Staßfurter Nachwuchskeglerin ist trotzdem bei der Landesmeisterschaft dabei

Auf dem Treppchen konnte sich die Staßfurterin Henrike Kunert (links) dann doch über ihren zweiten Platz freuen.

Schönebeck. - Tränen auf der Bahn und Trost von allen Seiten: Bei der Kreiseinzelmeisterschaft der Nachwuchskegler im Salzlandkreis wird die zwölfjährige Henrike Kunert auf dramatische Weise gestoppt. Nasenbluten verhindert den möglichen Titelgewinn. Warum sie dennoch als große Gewinnerin gilt, welche Talente zur Landesmeisterschaft fahren – und wie knapp manche Entscheidungen ausfielen.