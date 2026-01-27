weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Nasenbluten Stoppt Titeltraum: Staßfurter Nachwuchskeglerin ist trotzdem bei der Landesmeisterschaft dabei

Ein unglücklicher Abbruch kostet Henrike Kunert den möglichen ersten Platz – doch Talent, Fairness und das Landesmeisterticket bleiben.

Von Tobias Zschäpe 27.01.2026, 15:39
Auf dem Treppchen konnte sich die Staßfurterin Henrike Kunert (links) dann doch über ihren zweiten Platz freuen.
Auf dem Treppchen konnte sich die Staßfurterin Henrike Kunert (links) dann doch über ihren zweiten Platz freuen. Foto: Frank Beucke

Schönebeck. - Tränen auf der Bahn und Trost von allen Seiten: Bei der Kreiseinzelmeisterschaft der Nachwuchskegler im Salzlandkreis wird die zwölfjährige Henrike Kunert auf dramatische Weise gestoppt. Nasenbluten verhindert den möglichen Titelgewinn. Warum sie dennoch als große Gewinnerin gilt, welche Talente zur Landesmeisterschaft fahren – und wie knapp manche Entscheidungen ausfielen.