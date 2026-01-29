Nach 17 Jahren an der Spitze des Handballvereins kündigt Präsident Patrick Schliwa seinen Rückzug an. Mit ihm gehen zwei weitere prägende Gesichter – und der HV Rot-Weiss steht vor einem strukturellen Neuanfang.

Großer Abschied beim HV Rot-Weiss Staßfurt: Präsident Patrick Schliwa kündigte seinen Rückzug an.

Staßfurt. - Er hat den HV Rot-Weiss Staßfurt mitgegründet, durch Höhen und Tiefen geführt und den Verein weit über die Region hinaus geprägt. Nach 17 Jahren an der Spitze kündigt Präsident Patrick Schliwa nun seinen Abschied an – gemeinsam mit zwei langjährigen Weggefährten. Warum der Schritt jetzt erfolgt, wie es im Vorstand weitergehen soll und wer künftig eine Schlüsselrolle übernehmen könnte.