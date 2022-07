Rot-Weiss Staßfurt trübt Stimmung der Magdeburger Handball-Fans

Magdeburg/Staßfurt - Staßfurts Trainer Sebastian Retting sah die Ergebnisse hingegen etwas differenzierter. Als jemand, der regelmäßig die Spiele des SC Magdeburg verfolgt, ärgerte ihn natürlich die Niederlage des Bundesliga-Tabellenführers in der GETEC-Arena. Diese geriet angesichts des 38:23 (19:14)-Erfolges seiner Mannschaft in der rund fünf Kilometer entfernten Sporthalle am Lorenzweg beim Post SV Magdeburg jedoch schnell in Vergessenheit. „Die Mannschaft hat ihre Sache gut gemacht. Nach unserer Pause konnten sich außer den Torhütern alle Spieler in die Torschützenliste eintragen. Ich denke, dieser breite Kader macht uns aus“, lobte Retting seine Akteure.