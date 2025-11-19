Ein außergewöhnlicher Terminengpass zwingt die Salzlandliga, Kreisliga und den Kreisklassenpokal zu umfassenden Änderungen.

Dem KFV Fußball Salzland fehlen am Wochenende die Kapazitäten, um alle geplanten Partien mit Schiedsrichtern zu besetzen.

Salzlandkreis. - Zwei aufeinanderfolgende Spielverbote sorgen im Salzland-Fußball für einen massiven Schiedsrichtermangel. Der KFV muss reagieren und verlegt komplette Spieltage in verschiedenen Wettbewerben. Warum der November 2025 zum Problem wurde – und welche Lösungen jetzt greifen.