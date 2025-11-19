Spielabsagen im Salzlandkreis Sonntagsspielverbot sorgt für Chaos im Kreisfußball
Ein außergewöhnlicher Terminengpass zwingt die Salzlandliga, Kreisliga und den Kreisklassenpokal zu umfassenden Änderungen.
Aktualisiert: 19.11.2025, 13:11
Salzlandkreis. - Zwei aufeinanderfolgende Spielverbote sorgen im Salzland-Fußball für einen massiven Schiedsrichtermangel. Der KFV muss reagieren und verlegt komplette Spieltage in verschiedenen Wettbewerben. Warum der November 2025 zum Problem wurde – und welche Lösungen jetzt greifen.