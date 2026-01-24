Die Staßfurter spielen im Nachholspiel zeitweise auf Augenhöhe mit Concordia Delitzsch, leistet sich vor und nach dem Seitenwechsel jedoch zu viele technische Fehler.

Steffen Cieszynski (links) war mir sieben Toren bester Werfer des HV Rot-Weiss Staßfurt gegen Spitzenreiter Delitzsch.

Staßfurt. - Die Salzland-Sporthalle bebt, Staßfurt gleicht aus und träumt von der nächsten Sensation gegen den Spitzenreiter. Doch nach der Pause kippt das Spiel komplett. Welche Fehler der HV Rot-Weiss gegen Delitzsch machte – und warum trotz der Niederlage Optimismus bleibt.