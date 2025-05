Der Sommer-Cup der Sportfreunde Wadentest geht an den Start

Staßfurt. - Ein Turnier, bei dem Gewinnen zur Nebensache wird: Am 28. Juni 2025 verwandeln die Sportfreunde Wadentest das Stadion der Einheit in Staßfurt in ein buntes Fest aus Fußball, Gemeinschaft und Engagement.