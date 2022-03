Staßfurter Reserve fährt mit ungutem Gefühl nach Weißenfels

Niklas Zimnick (rechts) ist aktuell noch etwas angeschlagen, stellt sich aber ebenso in den Dienst des HV Rot-Weiss Staßfurt II, wie Marian Spadt, der laut Trainer Mario Kutzer allerding „definitiv nicht die vollen 60 Minuten“ spielen kann.

Weißenfels/Staßfurt - Immer wieder schaute Mario Kutzer, Trainer der Staßfurter Reserve, in den vergangenen Tagen auf sein Handy. „Bloß keine weitere Absage durch einen Spieler“, schoss ihm durch den Kopf, wenn das Telefon klingelte. „Man muss schon sagen, dass wir an diesem Wochenende personell relativ schlecht aufgestellt sind“, macht der Übungsleiter keinen Hehl daraus, mit welchen Sorgen er und seine Mannschaft in den Doppelspieltag gegangen sind.