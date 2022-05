SV 09 Staßfurt trotzt Irxleben einen Punkt ab

Staßfurt - Schon die ersten Minuten hätten kaum besser laufen können für die Staßfurter. Vom Anpfiff weg berannten die Bodestädter das Tor des Klassenprimus. Keine zehn Minuten waren gespielt, als Irxlebens Torhüter Hannes Schube den Ball aus seinem Tor holen musste. Matthias Lieder hatte das 1:0 in der neunten Minute erzielt. Kurz wurden Erinnerungen an die Vorwoche wach, als Staßfurt in Thale ebenfalls früh in Führung gegangen war, anschließend aber alles vermissen ließ, was sich die Mannschaft vorgenommen hatte.