Der Reit- und Fahrverein Westeregeln lädt am Wochenende zum traditionellen Pfingstturnier. An drei Tagen erwartet alle Teilnehmer und Besucher ein straffer Zeitplan.

Westeregeln. - Der Platz des Reit- und Fahrvereins Westeregeln erstrahlt seit einigen Tagen nach insgesamt drei Arbeitseinsätzen in neuem Glanz, nur noch die letzten Handgriffe müssen getan werden, um den zu erwartenden großen Besucheransturm am Wochenende auffangen zu können. „Zu Pfingsten kommt immer das ganze Dorf bei uns zusammen“, blickt Vereinschefin Andrea Ackermann voraus. Und auch zahlreiche Sportlerinnen und Sportler sind zu erwarten, wenn der RFV sein diesjähriges Pfingstturnier veranstaltet.

Drei Tage reichen kaum aus

Los geht es am heutigen Freitag bereits um neun Uhr auf dem Springplatz. Den Auftakt macht eine Springpferdeprüfung der Klasse A**. Anschließend wartet ein straffer Zeitplan auf Teilnehmer und Organisatoren. „Wir mussten die Anzahl pro Prüfung wieder begrenzen, sonst hätten uns die drei Veranstaltungstage nicht ausgereicht“, verriet Ackermann. Heute startet die letzte Prüfung um 18.30 Uhr, am Sonnabend gar um 19.15 Uhr und am Sonntag bildet das Kostümspringen ab 17 Uhr den krönenden Abschluss.

Besonders stolz ist man in Westeregeln über die große Resonanz aus der näheren und weiteren Umgebung. „Wir veranstalten über Pfingsten nicht das einzige Turnier, auch in Sangerhausen, Wittenberg oder Klötze finden welche statt. Wenn man da die Anzahl der Nennungen vergleicht, stehen wir sehr gut da“, berichtet Ackermann.

Sportliches Highlight wird einmal mehr die Große Pfingsttour, die aus insgesamt vier Prüfungen am Sonnabend und Sonntag besteht: Zwei Springprüfungen der Klasse S sowie je einer Dressurprüfung der Klasse M und der Klasse S. „Aber auch das Kostümspringen ist in jedem Jahr sehr beliebt, gerade, weil es dann auch die Erwachsenen sind, die im ungewohnten Gewand antreten“, schmunzelt die Vereinsvorsitzende. Ob Indianer, Einhorn, Batman oder Eisprinzessin „Elsa“ – sie alle schauen gerne in Westeregeln vorbei.

Dankeschön an alle Helfer

Möglich ist das alles – inklusive eines hoffentlich reibungslosen Verlaufs – nur durch die vielen Helferinnen und Helfer während der Vorbereitung und an den drei Veranstaltungstagen. „Ein Dankeschön an alle, die in den letzten Wochen und auch an Pfingsten von früh bis spät auf dem Platz waren und sein werden. Ohne euch alle wäre das nicht möglich“, hielt Ackermann fest.