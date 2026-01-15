Der 19-jährige Handballer verbindet Studium in Magdeburg mit sportlichem Ehrgeiz – und überzeugt nach seiner Rückkehr mit beeindruckender Torgefahr.

Leon Ogaitis von Rot-Weiss Staßfurt II begeistert mit über 100 Toren in der Bezirksoberliga.

Staßfurt. - Studium, Vereinswechsel und ein klarer sportlicher Plan: Leon Ogaitis hat turbulente Monate hinter sich. Der Staßfurter Handballer kehrte im Sommer zum HV Rot-Weiss zurück – und sorgt dort direkt für Schlagzeilen. Mit über 100 Treffern nach nur zehn Saisonspielen führt er die Torjägerliste souverän an. Warum ihn der Schritt zurück zu seinen Wurzeln reizte, welche Erfahrungen er aus Calbe mitbringt und welches Ziel er sich für die kommenden Jahre gesetzt hat.