Vaterfreuden beim SV 09 Staßfurt

Staßfurt - Und wer weiß, vielleicht wird aus dem Sekt ja sogar auch noch Champagner. Dazu müsste in der Partie gegen Liga-Neuling Niederndodeleben – welche um 15 Uhr angepfiffen wird – allerdings ein voller Erfolg her. Immerhin wäre es der perfekte Abschluss einer ereignisreichen Woche. Denn mit Abwehrmann Steven Stachowski und dem sportlichen Leiter Patrick Stockmann durften sich in den vergangenen Tagen gleich zwei Mitglieder des Staßfurter Teams über die Geburt ihrer Kinder freuen. Für beide ist es Nachwuchs Nummer zwei. Und die Zahl zwei soll nach dem Spiel gegen den Aufsteiger aus dem Bördekreis auch in der Tabelle beim SV 09 stehen – in der Rubrik Siege – versteht sich.