Vom Dorf zum Champion SCM-Co-Trainer Yves Grafenhorst: Wie ein Junge aus Westeregeln die Champions League gewann

Er begann seine Handballreise in Westeregeln – heute feiert Yves Grafenhorst internationale Erfolge. Nach dem erneuten Triumph in der Champions League machte er nun mit dem Pokal Halt in seiner alten Heimat.