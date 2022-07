Wacker Westeregeln dominiert Testspiel

Marcel Pufahl (am Ball), der vor einem Jahr von der Platte auf die Trainerbank von Handball-Verbandsligist Wacker Westeregeln wechselte, wird künftig wieder häufiger selbst spielen und als Spielertrainer fungieren.

Westeregeln - Grund für Kritik bot der Auftritt der Wacker-Handballer trotz der schwierigen Vorbereitungsphase kaum. Von Beginn an dominierten die höherklassigen Westeregelner den Gegner aus der Nordliga. „Nimmt man mal die ersten zehn Minuten nach der Pause raus, sah das schon so aus, wie wir uns das vorgestellt haben“, hielt SVW-Coach Marcel Pufahl im Anschluss an das Testspiel fest. Der Übungsleiter konnte dies noch besser einschätzen als sonst von der Seitenlinie aus, denn gezwungenermaßen streifte er sich auch selbst sein altes Trikot mit der Nummer 34 über.