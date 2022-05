1. FC Lok Stendal zum Siegen verdammt

Der 1. FC Lok Stendal spielt am 13. Spieltag der NOFV Oberliga Nord beim Tabellenschlusslicht SFC Stern 1900. Die Partie beginnt um 13 Uhr.

Nils Breda (rechts) stand in der Vorwoche nach langer Verletzungspause erstmals in der Startelf.

Stendal - Die Begegnung wird von Schiedsrichter Hannes Ventzke geleitet. Das dies schon fast mehr als ein Sechspunktespiel ist, zeigt die Tabelle.

Der Gastgeber SFC Stern hat lediglich drei Zähler auf dem Konto. Die stammen aus der Frühphase der Serie, wo es einige Remis gab. Damit warten die Steglitzer immer noch auf den ersten Erfolg in dieser Spielzeit.

Denn die restlichen sieben Matches wurden verloren. In den letzten vier Partien hat der Gastgeber keinen Punkt geholt und im gesamten Oktober auch keinen Treffer erzielt.

Der Ball will leider nicht über die Linie. Das ist leider so, wenn du unten stehst. Jörn Schulz

Am vergangenen Wochenende verlor Stern 1900 bei Hansa Rostock II 0:2. Die beiden Gegentreffer fielen erst in der 82. und 88. Minute. Auch die Spiele davor gab es keine hohen Niederlagen. Die Steglitzer boten ihrer Gegnerschaft immer mächtig Paroli, doch am Ende standen sie mit leeren Händen da. Hoffentlich kehr nicht gerade das Glück ausgerechnet im Spiel gegen die Altmärker zu den Berlinern zurück.

Dies fehlte den Stendalern auch in den letzten Partien. Besonders im Angriff wurden zu viele Möglichkeiten liegengelassen. „Der Ball will leider nicht über die Linie. Das ist leider so, wenn du unten stehst“, äußerte sich Trainer Jörn Schulz.

Was die Aufstellung am Sonntag anbetrifft, wird der Trainer sicher die Mannschaft wieder umkrempeln, hatte er doch einige zuvor gesetzte Spieler wie Abwehrspieler Johannes Mahrhold, Felix Knoblich und Artashes Danielyan im Spiel gegen den MSV Neuruppin überraschend auf die Bank gesetzt, dafür Steven Schubert in die Innenverteidigung gestellt.

Zur Pause und im Verlauf der zweiten Halbzeit korrigierte Schulz dies wieder. Auf jeden Fall im Spiel gegen Stern aussetzen muss Mattes Flöther. Er sah seine fünfte gelbe Karte in dieser Serie, kann somit nicht mitwirken. Zur Verfügung steht dagegen wieder Max Salge der im Heimspiel fehlte.

Für Sonntag zählt aus Sicht von beiden Vertretungen nur ein voller Erfolg.