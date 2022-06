Lok Stendal: Gemischte Gefühle über den Punktgewinn

Stendal - Am 5. Spieltag hieß es gegen die TSG Neustrelitz im eigenen Stadion am Ende 2:2. Stendals Gegentreffer zum Ausgleich fiel am Sonntag erst in der Nachspielzeit. Nach dem Schlusspfiff gab es in beiden Lagern recht gemischte Gefühle. Mit dem einen Punkt war hüben und drüben keiner so richtig zufrieden.