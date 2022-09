Lok Stendal und Saxonia Tangermünde doppelt im Einsatz

Benjamin Bubke (rechts) gewann mit Lok Stendal in der Vorwoche 4:1 gegen Farnstädt. Am Wochenende stehen für das Lok-Team zwei Partien auf dem Plan.

Stendal/Tangermünde - Los geht es bereits am heutigen Freitagabend mit der Partie des 1. FC Lok Stendal in Barleben. Für Loks Trainer Jörn Schulz ist es ein ganz besonderes Spiel, stand er doch vor seiner Zeit als Lok-Trainer in Barleben an der Seitenlinie.