Jörn Schulz, Trainer des 1. FC Lok Stendal, hatte im Vorfeld des Endspiels nicht mit Kritik an den Rahmenbedingungen und Prämien gespart. Was der FSA dazu sagt.

Jörn Schulz möchte das Endspiel in Halle mit seiner Mannschaft genießen.

Halle. - 2000 statt 20.000 Euro - mit diesem großen Unterschied an Prämien für die Teilnahme am Landespokal-Finale zwischen den einzelnen Verbänden zeigte sich Stendals Coach in der Vergangenheit nicht einverstanden. Beim FSA sieht man die Situation etwas differenzierter.